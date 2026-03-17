V sobotu 15. marca v Belehrade usporiadaná bola medzinárodná plavecká súťaž pod názvom Všetko pominie, Zvezda trvá. Je to tradičná súťaž v Belehrade, ktorú organizuje Plavecký klub Crvena zvezda. Podujatie združuje kadetov, žiakov a mladšie kategórie z krajiny aj regiónu.
Na tejto súťaži účasť mali aj súrodenci Husárikovci z Kovačice, Martin a Maximilián – plavci Plaveckého klubu Dinamo v Pančeve.
Maximilián v kategórii chlapcov narodených v roku 2017 v disciplíne 50 m motýlik zakotvil na 4. mieste, kým v disciplíne 50 m prsia zakotvil na 9. mieste, v disciplíne 50 m znak zakotvil na 2. mieste a v disciplíne 50 m voľný spôsob obsadil 3. miesto.
Jeho o 4 roky starší brat Martin v kategórii chlapcov narodených v roku 2012 a 2013 v disciplíne 100 m motýlik zakotvil na 2. mieste, zatiaľ čo v disciplíne na 200 m voľný spôsob obsadil 7. miesto.