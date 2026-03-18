1321 – zomrel na Trenčianskom hrade uhorský oligarcha, politik a krajinský hodnostár Matúš Čák, zvaný Trenčiansky – tzv. pán Váhu a Tatier.
1713 – zomrel (bol popravený) legendárny slovenský zbojník – ľudový hrdina Juraj Jánošík.
1842 – narodil sa francúzsky básnik symbolista Stéphane Mallamé, jeden z predstaviteľov tzv. prekliatych básnikov.
1848 – uhorský snem prijal najdôležitejšie z marcových zákonov: zákon o zrušení poddanstva, zákon o zrušení urbárskych povinností roľníctva, o zrušení panskej súdnej stolice, či cirkevného desiatku.
1901 – narodil sa v Letohrade (Česko) slovenský spisovateľ, novinár a učiteľ Peter Jilemnický, autor známeho románu Pole neorané o ťažkej sociálnej situácii na Kysuciach, redaktor denníka Pravda a diplomat.
1922 – Briti odsúdili indického vodcu Mahatmu Gándhího pre občiansku neposlušnosť na šesť rokov väzenia.
1959 – Havajské ostrovy sa stali 50. členským štátom únie Spojených štátov amerických (USA).
1959 – narodil sa francúzsky režisér, scenárista a producent Luc Besson, tvorca známych filmov Metro, Magická hlbočina, Nikita, Leon či Piaty element.
1962 – zomrel v Bratislave spisovateľ, úradník a pracovník Matice slovenskej Ľudo Ondrejov (vlastným menom Ľudovít Mistrík), predstaviteľ slovenskej lyrizovanej prózy, autor známeho románu Zbojnícka mladosť.
2009 – Európska komisia schválila zákaz tradičných žiaroviek. K ich úplnému nahradeniu malo dôjsť do konca roka 2012.
2018 – prezidentské voľby v Rusku suverénne vyhral Vladimir Putin so ziskom 76,67 percenta hlasov, čím si zabezpečil nový mandát.