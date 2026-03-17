Prezident Srbska Aleksandar Vučić včera navštívil fabriku Milan Blagojević-Namenska v Lučanoch a hovoril s členmi vedenia a zamestnancami tejto spoločnosti.
Pri tejto príležitosti vyhlásil, že fabrika Milan Blagojević-Namenska je pre Srbsko základom strategického významu. „Chceme spoločnosť technologicky modernizovať, aby sme zabezpečili kvantový skok a rýchlejší, významnejší pokrok v budúcnosti. Pre nás je to kľúčový závod, pretože všetko, čo tu robíte a vyrábate, priamo prispieva k zlepšeniu systému obrany Srbska a pomáha nám zachovať mier,“ povedal Vučić.
S vedením hovorili o potrebách fabriky a o tom, kde môže štát pomôcť. Rozobrali dva nové investičné cykly, ktoré sú kľúčové pre celý náš obranný priemysel.