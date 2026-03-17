Na Novosadskom veľtrhu dnes slávnostne otvorili Medzinárodný knižný veľtrh a Výstavu umenia Art Expo. Veľtrh otvoril predseda Matice srbskej Dragan Stanić, keďže práve Matica srbská si v tomto roku pripomína 200. výročie založenia. Tomuto jubileu bude aj počas veľtrhu venovaná značná pozornosť.
Ako vyhlásil po obchôdzke stánkov, ide o výnimočné podujatie, na ktorom je možné vidieť novinky zo sveta literatúry a umenia vôbec. „Tomuto podujatiu by som zaželal, aby trvalo nasledujúce dve storočia, tak ako aj Matica srbská trvá dve storočia,“ povedal okrem iného predseda Stanić.
To, že ide o výnimočné podujatie, potvrdil aj generálny riaditeľ Novosadského veľtrhu Slobodan Cvetković. Ako povedal, ide o prvé tohtoročné podujatie v organizácii veľtrhu, ktoré sa o niekoľko dní rozšíri o ďalšie programy, a to otvorením Veľtrhu vzdelávania Smerovníky a NS game and Tech Week, ktoré budú otvorené 19. marca.
Aj v tomto roku návštevníci budú mať možnosť vypočuť si početných autorov a, ako zdôraznil riaditeľ Cvetković, tentoraz nebudú hovoriť iba moderátori a autori, ale aj publikum bude mať možnosť aktívne sa zapojiť do diskusie.
Aj tento rok majú deti svoj Detský kútik – miesto, kde budú zorganizované početné dielne a stretnutia so spisovateľmi.
Tradične sa v prvý deň veľtrhu udeľuje Cena Lazu Kostića za najlepší román vydaný medzi dvoma ročníkmi veľtrhu. Tohtoročným laureátom je Vladan Bajčeta za štúdiu Proljeća Vladana Desnice – epistolarna biografija.
Veľtrh je otvorený každý deň do 20.00 hodiny a predstavuje sa na ňom vyše 200 vystavovateľov.