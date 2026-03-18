Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Dragan Glamočić vyhlásil, že ceny mlieka a mliečnych výrobkov začali v Európe rásť, a preto možno očakávať aj rast výkupných cien v Srbsku.
Glamočić po včerajšom zasadnutí vo vláde Srbska, na ktorom sa zúčastnili aj predstavitelia dvoch združení výrobcov mlieka, mliekarní, ktoré patria medzi najväčších výrobcov syrov typu kačkavalj, ako aj distribútori, respektíve zástupcovia spoločností zaoberajúcich sa dovozom, predovšetkým syrov, zdôraznil, že boli dohodnuté konkrétne opatrenia s cieľom ďalšej stabilizácie trhu s mliekom.
Ako jeden z kľúčových problémov, ktorý spôsobil narušenia na domácom trhu, bola zdôraznená prítomnosť lacných dovážaných syrov z Európy na srbskom, ale aj na trhoch okolitých krajín. Problémom sú aj významné množstvá mliečnych výrobkov nachádzajúcich sa v sivej ekonomike.
Dodal, že sa dohodli aj na sprísnení kontrol uplatňovania nariadenia týkajúceho sa označovania mliečnych výrobkov, ktoré obsahujú palmový olej alebo iné rastlinné oleje a tuky. Podľa jeho slov bude osobitná pozornosť zameraná na gastronomické zariadenia, pekárne a pizzerie, kde existujú náznaky, že sa používajú mliečne výrobky s obsahom palmového oleja bez jasného označenia.