Zajtra sa na Novosadskom veľtrhu uskutoční Veľtrh zamestnávania.
Takmer 40 zamestnávateľov predstaví svoju ponuku pracovných miest, pričom bude k dispozícii viac ako 400 voľných pozícií.
„Najväčšiu šancu nájsť si prácu budú mať pracovníci vo výrobe, obchode, doprave a transporte, stavebnom a strojárskom priemysle, a príležitosť dostanú aj poľnohospodárski inžinieri, účtovníci, elektrotechnickí inžinieri, zdravotnícki technici, recepční, operátori vysokozdvižných vozíkov, automechanici a ďalší,“ uvádza sa v oznámení Národnej služby pre zamestnávanie.