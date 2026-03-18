Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia Mesta Nový Sad výborníci rozhodujú o viac ako 40 bodoch rokovacieho programu. Medzi najdôležitejšie primátor Žarko Mićin zaradil výstavbu solárno-termálneho zariadenia, vďaka ktorému sa Nový Sad stane jedným z ekologicky najpokročilejších miest v Srbsku.
Vysvetlil, že solárno-termálny systém ukladá energiu zo slnka, ktorá sa bude v zimnom období využívať na vykurovanie, čím by sa spotreba plynu znížila o 17 percent. Uviedol tiež, že v súčasnej geopolitickej situácii je prijatie tohto plánu mimoriadne dôležitým krokom, pretože tým sa vykurovací systém zmodernizuje a zabezpečí, aby 17 percent energie pochádzalo z obnoviteľných zdrojov.
Primátor tiež uviedol, že na dnešnom zasadnutí sa bude rokovať o rozhodnutí, ktorým sa definujú podmienky obnovy a revitalizácie Petrovaradínskej pevnosti, čo úzko súvisí s výstavbou nového cyklisticko-pešieho mosta, a to všetko v spolupráci s Ústavom pre ochranu pamiatok a na základe ich povolení, ktoré určujú, čo sa smie robiť a v akom rozsahu.
Keď ide o bod, ktorý vyvolal najviac reakcií vo verejnosti a týka sa odobratia priestorov Akadémii umenií v Novom Sade, Mićin vysvetlil, že pri dvoch priestoroch sa zistilo, že sa nevyužívajú na určený účel.
Na programe je aj bod týkajúci sa začiatku vypracovania Územnej stratégie pre mestskú oblasť mesta Nový Sad a obcí Báčsky Petrovec, Báčska Palanka, Báč, Odžaci a Apatín. Cieľom tejto stratégie je prispieť k udržateľnému rozvoju tohto územia, založenému na podpore inovatívnej, inteligentnej, nízkouhlíkovej a cyrkulárnej ekonomike, ako aj podporiť prechod na čistú a spravodlivú energiu a investície do zelených a modrých projektov.