V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa včera stretli riaditelia základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským.
V úvodnej časti zasadnutia riaditeľov pozdravila predsedníčka NRSNM Dušanka Petráková. Zasadnutie za prítomnosti riaditeľov základných škôl zo Selenče, Lalite, Aradáča, Padiny, Starej Pazovy, Báčskeho Petrovca, Hložian, Jánošíka, Pivnice, Kulpína, Kovačice a z gymnázia v Báčskom Petrovci viedla predsedníčka aktívu Anička Bírešová, riaditeľka ZŠ Mladých pokolení v Kovačici. Na zasadnutí bola analyzovaná aktuálna situácia na školách, kádrové otázky po slovensky hovoriacich učiteľov a nábor žiakov do slovenských tried. Riaditelia si vymenili skúsenosti na propagáciu voliteľného predmetu slovenčiny s prvkami národnej kultúry. Vyzdvihli, že projekt bezplatných učebníc s podporou vlády Srbska v minulom roku mal priaznivý ohlas a zvýšil záujem rodičov zo zmiešaných manželstiev na zápis do slovenských tried v jednotlivých prostrediach.
V pokračovaní zasadnutia určili predbežný poradovník na Školy v prírode a tábory v SR v gescii Ministerstva školstva, vedy, vývoja a mládeže SR. Aj v tomto roku sa plánujú žiaci generácie zo slovenských tried, najúspešnejší recitátori a odmenení na súťaži zo slovenčiny pre základné a stredné školy vyslať na Krajanské leto v augustovom termíne v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Na rokovacom programe bola aj otázka organizovania súťaže zo slovenského jazyka. Pre základné školy sa 26. marca v Kysáči a v Kovačici bude konať oblastná a v Selenči 23. mája republiková súťaž pre žiakov základných škôl. Hostiteľom republikovej súťaže pre stredné školy bude 9. mája Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Súťaž zo srbského jazyka ako nematerinského bude na republikovej úrovni 24. mája v Starej Pazove na ZŠ hrdinu Janka Čmelíka.
Prítomným riaditeľom boli rozdelené učebné pomôcky, didaktické hry, nástenné mapy a knihy z povinného čítania zo Slovenskej republiky. Stredoškolákom na Strednej zdravotníckej škole 7. apríla v Novom Sade boli odovzdané didaktické materiály a nástenné mapy. Pomôcky boli náhradne odovzdané aj do Lugu, Kysáča a Silbaša.
Prvákom knihy darovala Galéria insitného umenia Babka s finančnou podporou guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra.
Pomôcky finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci mimoriadnych dotácií a pomôcky zabezpečila koordinátorka projektu Svetlana Zolňanová.
