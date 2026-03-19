Druhé marcové vydanie Novosadského nočného bazára sa uskutoční v piatok 20. marca od 17. do 23. hodiny v priestore Riblja pijaca. Organizátori znovu sľubujú bohatú a kvalitnú ponuku domácich výrobkov.
Ide o podujatie, ktoré sa v Novom Sade organizuje už viac ako 8 rokov a zamerané je na ponuku a predstavovanie gastronomických, remeselníckych a umeleckých produktov malých výrobcov. O pravidelnom záujme občanov svedčí údaj, že každý nočný bazár má priemerne 4 000 návštevníkov.
Viac informácií o podujatí možno získať na webovej stránke www.nocnibazar.rs