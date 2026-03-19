Slávnostné odovzdávanie motivačných balíkov pre deti, digitálnych učebných pomôcok a športových pomôcok materským školám so slovenským vyučovacím jazykom vo Vojvodine sa udialo v stredu popoludní 18. marca v priestoroch Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Báčskom Petrovci. Poskytovateľom podpory je Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo forme mimoriadnej dotácie, o ktorú sa uchádzalo Združenie vychovávateliek (učiteliek materských škôl) Sloveniek Vojvodiny.
Tri triedy petrovských škôlkarov sa predstavili primeraným programom. Deti recitovali a spievali a v tom ich podporili nielen ich rodičia, ale i vychovávateľky a predstaviteľky z 18 škôlok členiek ZVOPS, ako aj na domácej pôde honorárny konzul Andrej Hodolič a veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Michal Pavúk.
Predsedníčka združenia slovenských vychovávateliek vo Vojvodine Božena Levárska pritom povedala i toto: „Dovoľte mi v prvom rade poďakovať našim najmenším a ich vychovávateľkám za krásne privítanie. Počuť slovenčinu z úst novej generácie je pre nás všetkých tou najkrajšou odmenou a jasným dôkazom, že si ju zachovávame, rozvíjame a pestujeme. Práve tento detský smiech, piesne a básne sú tým najdôležitejším dôvodom, prečo sme sa tu dnes zišli. Hovorí sa, že investícia do detí je tou najistejšou investíciou do budúcnosti. No keď investujeme do detí prislúchajúcim menšinovému národnostnému spoločenstvu, investovanie získava ďalšiu pridanú hodnotu, preto, že investujeme do zachovania našej identity, kultúry a nášho krásneho materinského slovenského jazyka,“ povedala Levárska, a pritom vyjadrila aj ďalšie slová vďaky: „Vďaka podpore z dotácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o ktorú sa uchádzalo Združenie vychovávateliek Sloveniek Vojvodiny, ktoré je činné už 19 rokov ako jediné odborové a neziskové občianske združenie mimo Slovenska, môžeme dnes našim škôlkarom odovzdať nielen nové učebné pomôcky, ale aj motivačné balíčky, ktoré ich, verím, povzbudia, motivujú a pripomenú, že mať možnosť učiť sa svoj materinský jazyk je dar.“
Prítomnosť veľvyslanca Pavúka bola pre vychovávateľky jasným dôkazom toho, že Slovensko na svojich krajanov nezabúda a že ich úsilie vychovávať novú generáciu v duchu slovenských tradícií má silnú oporu. V tom zmysle odzneli aj slová príhovoru prítomného zastupiteľa Slovenskej republiky.
„Tieto učebné pomôcky nie sú len predmety. Sú to nástroje, ktoré pomôžu našim vychovávateľkám v ich práci. Budú sprevádzať naše deti pri ich hrách, spoločných pedagogických činnostiach, tvorení, bádaní a učení sa. Chceme, aby sa deti v škôlke cítili príjemne, preto vytvárame podnetné prostredie pre ich rast a rozvoj, kde slovenčina znie prirodzene, hrdo a s láskou,“ zdôraznila predsedníčka vychovávateliek.
Potom účinkujúcim deťom rozdelili motivačné balíčky s odkazom, aby im urobili radosť, nech ich motivujú k objavovaniu sveta, obohatia ich voľný čas a podporia tvorivosť. Všetci prítomní sa presunuli na dvor, kde deti a učiteľky poskytli ukážku hier so športovými pomôckami, ako sú padák, dúhová vlna, chodúle a švihadlo s loptičkou.
Po primeranom pohostení vyzvali predstaviteľky škôlok, aby pristúpili k podpisovaniu odovzdávacích protokolov a prevzali si prichystané darčeky pre 280 škôlkarov v 18 prostrediach narodených od marca 2020 do marca 2021, ktoré v septembri nastúpia do prípravnej triedy v predškolských ustanovizniach.