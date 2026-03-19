V marci si pripomíname životné jubileá a výročia osobností dôležitých v histórii našej minulosti, ale zároveň aj súčasnosti, ako sú Ľudmila Podjavorinská, Peter Jilemnický či Rudo Moric. Nezabúdame ani na dôležité postavy našich dejín vo Vojvodine, napríklad na Annu Dudášovú, Vladimíra Mičátka či Jaroslavu Járošiovú. Ponúkame krátky prehľad osobností, ktoré svojou prácou obohatili slovenskú kultúru.
- 1. marca 1936 v Debeljači sa narodila Anna Dudášová, poetka a redaktorka literárneho časopisu Stig v dedinke Malo Crniće. (Blahoželáme k 90. narodeninám.)
- 2. marca 1951 v Novom Meste nad Váhom zomrela Ľudmila Podjavorinská, slovenská poetka a prozaička, zakladateľka modernej slovenskej literatúry pre deti. Narodila sa 26. apríla 1872 v Bzinciach pod Javorinou. (Pripomíname si 75. výročie smrti.)
- 9. marca 1861 v Budíne začal vychádzať prvý slovenský humoristický časopis Černokňažník.
- 14. marca 1871 v Kysáči sa narodil Vladimír Mičátek, prekladateľ, publicista a učiteľ, prvý tajomník Československého zväzu v Kráľovstve SCHS. Prekladal zo srbochorvátčiny, neskôr aj zo slovinčiny a bulharčiny. Jeho práce, ktorých bolo viac ako 150, boli zverejňované knižne, ale aj časopisecky. Zomrel 25. novembra 1922 tiež v Kysáči. (Pripomíname si 155. výročie narodenia.)
- 17. marca 1851 v Slovenskom Aradáči sa narodila Jaroslava Járošiová, prvá poetka vojvodinských Slovákov. Zomrela roku 1877. (Pripomíname si 175. výročie narodenia.)
- 18. marca 1901 v Česku, v Letohrade, sa narodil Peter Jilemnický, slovenský spisovateľ, novinár, učiteľ a diplomata. Pôsobil aj ako stály delegát Slovenského výboru v Belehrade a kultúrny atašé Veľvyslanectva česko-slovenského v Moskve. Zomrel 19. mája 1949 v Moskve. (Pripomíname si 125. výročie narodenia.)
- 26. marca 1801 na Slovensku, v Lišove, sa narodil Karol Abafi, národno-kultúrny pracovník, učiteľ nižšieho evanjelického gymnázia v Novom Vrbase a od roku 1836 evanjelický farár v Kovačici. Zomrel 13. júna 1837 v Kovačici. (Pripomíname si 225. výročie narodenia.)
- 27. marca 1921 v Sučanoch sa narodil Rudo Moric, slovenský prozaik a publicista. Zomrel 26. novembra 1985 v Bratislave. (Pripomíname si 105. výročie narodenia.)
- 29. marca 1951 v Zlatých Moravciach sa narodil Ján Tužinský, slovenský prozaik a esejista, autor literatúry pre deti a mládež, redaktor a dramaturg. V dvoch mandátnych obdobiach bol predsedom Spolku slovenských spisovateľov. Zomrel 15. apríla 2022 v Bratislave. (Pripomíname si 75. výročie narodenia.)
- 30. marca 1926 v Dolnej Strede sa narodil Vojtech Mihálik, slovenský básnik, prekladateľ, publicista a politik. Zomrel 3. novembra 2001 v Bratislave. (Pripomíname si 100. výročie narodenia.)