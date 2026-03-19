S cieľom zlepšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky je naplánované vybavenie svetelnou signalizáciou dvoch mimoriadne frekventovaných križovatiek na Belehradskom nábreží (Beogradski kej) v Novom Sade.
Ako informuje Mestská správa pre stavebné pozemky a investície, začal sa proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa prác na inštalácii semaforov a úprave dopravných plôch na križovatkách Belehradské nábrežie s Ulicou Marka Miljanova a Belehradské nábrežie s Ulicou episkopa Visariona.
Vzhľadom na vysokú hustotu dopravy, viacero jazdných pruhov v každom smere a intenzívny pohyb chodcov je potrebné bezpečnejšie a efektívnejšie riadenie dopravy prostredníctvom svetelnej signalizácie na týchto križovatkách, uvádzajú v oznámení.