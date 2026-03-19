V stredu 18. marca sa konalo slávnostné podpísanie zmlúv s organizáciami v oblasti športu na spolufinancovanie ročných programov, ktorými sa realizuje všeobecný záujem v oblasti športu v Báčskopetrovskej obci v roku 2026.
Uvítacími slovami prítomných predstaviteľov športových organizácií privítala predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská. Poďakovala všetkým, ktorí svojou energiou a obetavosťou prispievajú k tomu, že Báčsky Petrovec je miestom, ktoré uznáva a podporuje šport. Po odovzdaní zmlúv predstaviteľom športových organizácií popriala im veľa úspechov v ďalšej práci.
Uznesením o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2026 sa na tieto účely vyčlenila suma 6 500 000 dinárov.