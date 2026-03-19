Ministerstvo baníctva a energetiky oznámilo, že vláda prijala rozhodnutie o predĺžení zákazu vývozu ropy a ropných derivátov do 2. apríla tohto roku.
Ministerka Dubravka Đedovićová-Handanovićová v tejto súvislosti uviedla, že zákaz sa vzťahuje na vývoz nafty, benzínu a surovej ropy všetkými druhmi dopravy. Podľa jej slov bolo toto opatrenie predĺžené s cieľom ochrániť občanov a hospodárstvo pred pretrvávajúcimi výkyvmi cien ropy na svetových trhoch.
„Rozhodli sme sa tiež uvoľniť 40 000 ton nafty zo štátnych rezerv ako dodatočné opatrenie na ochranu trhu, ktoré sa zrealizuje v najbližších dňoch,“ vysvetlila ministerka.
Cieľom všetkých opatrení – vrátane už skôr prijatého zníženia spotrebnej dane z pohonných hmôt o 20 % – je podľa nej ochrana domáceho trhu pred nedostatkom ropných derivátov a prudkým nárastom cien. Tie sú dôsledkom globálnych porúch na svetovom trhu, ktoré vyvolal konflikt na Blízkom východe a následné zvýšenie cien ropy o 40 % v posledných týždňoch.