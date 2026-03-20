43 pred Kr. – narodil sa rímsky spisovateľ Publius Ovidius, jeden z najväčších básnikov svetovej literatúry.
1413 – zomrel anglický kráľ Henrich IV., zakladateľ lancasterskej dynastie.
1619 – zomrel vo Viedni cisár Svätej ríše rímskej, český a uhorský kráľ Matej II.
1815 – francúzsky cisár Napoleon I. sa triumfálne vrátil do Paríža z exilu zo stredomorského ostrova Elba.
1894 – zomrel maďarský revolučný politik, publicista a vodca protihabsburského revolučného hnutia Ľudovít Košut.
1933 – nemeckí nacisti otvorili prvý koncentračný tábor – Dachau.
1956 – Francúzsko uznalo nezávislosť Tuniska, jeho prvým prezidentom sa stal Habib Bourguiba.
1972 – 19 horolezcov zahynulo pri páde lavíny na hore Fudži v Japonsku.
2001 – najväčšia ropná plošina na svete, ktorá sa nachádza pri pobreží Brazílie, sa potopila v priebehu niekoľkých minút, päť dní po silnej explózii, pri ktorej zahynulo 11 ľudí.
2003 – vtedajší americký prezident George W. Bush v príhovore k národu oznámil začiatok vojenských operácií amerických a britských jednotiek v Iraku.
2017 – zomrel David Rockefeller, americký miliardár a filantrop.