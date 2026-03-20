Žiaci ôsmeho ročníka kulpínskej Základnej školy Jána Amosa Komenského v stredu 18. marca privítali predstaviteľov Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom z Petrovca.
Cez zaujímavú prezentáciu sa žiaci záverečného ročníka oboznámili s možnosťami, ktoré táto vzdelávacia ustanovizeň ponúka.
Podrobnejšie im boli predstavené tri odbory: všeobecný odbor gymnázia – pre tých, ktorí sa chcú venovať širšiemu vzdelávaniu ako základu na ďalšie štúdium na fakultách, IT odbor – pre budúcich programátorov a milovníkov digitálnych technológií, a odbor kuchár – pre kreatívnych žiakov, ktorí svoju budúcnosť vidia v oblasti gastronómie.
Voľba strednej školy je veľkým a dôležitým rozhodnutím a takéto stretnutia pomáhajú žiakom záverečného ročníka základnej školy ľahšie sa rozhodnúť, akým smerom sa bude uberať ich ďalšie vzdelávanie.