Veľkonočné sviatky sa blížia a v Združení petrovských výtvarných umelcov sa rozhodli marcové soboty venovať kreatívnym dielňam otvoreného typu – 7. a 14. marca organizovali dielne pre dospelých a 21. marca zorganizujú aj pre deti.
Prvá dielňa bola v sobotu 7. marca a bola zameraná na reliéfne tvarovanie a maľovanie na drevené vajcia veľkosti 14 cm a 8 cm. Druhá dielňa, ktorá sa konala v sobotu 14. marca, zahŕňala aj výrobu veľkonočných drôtených dekorácií.
Zajtra, 21. marca, sa podujatie zameria predovšetkým na deti. Za účastnícky poplatok 500 dinárov si deti domov odnesú omaľované väčšie a menšie drevené vajce (9 cm/6 cm), tiež ozdobeného drôteného zajka resp. drôtené vajce (27/21 cm).
Dospelí si za poplatok 1 000 dinárov odnesú omaľované veľké a menšie drevené vajce (14 cm/9 cm), ako aj ozdobeného drôteného zajka alebo drôtené vajce (27/21 cm). Dospelí, ktorí už v dielni účinkovali, môžu si diela dokončiť a pobaviť sa v združení zdarma.