Dnes zasadala Rada pre národnú bezpečnosť. Po zasadnutí prezident Srbska Aleksandar Vučić vyhlásil, že pred našou krajinou stoja ťažké mesiace, no nie aj pred občanmi.
Ako ďalej vysvetlil, bez intervencie štátu, čiže bez zníženia spotrebných daní, cena nafty by dnes bola 257 dinárov.
„Znížime spotrebné dane. Zo spotrebných daní ročne vyberieme dve miliardy eur, a to je náš najväčší príjem z daní – z toho financujeme školy, cesty a vyplácame platy. Znížili sme spotrebnú daň o 20 percent; ak by sme to zachovali na ročnej úrovni, je to 420 miliónov eur. Bez zníženia daní dnešná cena nafty by bola 257 dinárov,” uviedol prezident Vučić.
Ďalej vysvetlil, že dnes znížia spotrebnú daň ešte o 40 percent.
„Takmer sa vzdáme našich štátnych príjmov, aby sme udržali túto cenu. A budeme ju držať v nadchádzajúcich týždňoch. Pokiaľ sa však cena nedostane na 200, potom neviem. Budeme hľadať riešenie,“ povedal prezident.