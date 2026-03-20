V nasledujúcom období si na krátky čas oddýchneme od klubových súťaží UEFA. Pravda, bude to len krátko, lebo po skončení osemfinále sú štvrťfinálové súboje vo všetkých troch súťažiach naplánované na apríl. Prvé zápasy tejto fázy v Lige majstrov sa budú hrať 7. a 8. apríla, kým odvety na programe budú o týždeň neskoršie. V Európskej a v Konferenčnej lige sa štvrťfinále bude hrať 9. a 16. apríla.
V podstate sa v záverečných kolách všetkých troch súťaží v kontexte pozostávajúcich tímov nič nezmenilo. Dominujú kluby zo západnej Európy, teda z najlepších líg Starého kontinentu a len občas medzi takéto celky zavíta aj mužstvo z iných krajín.
Výnimkou je možno Konferenčná liga, tretia súťaž podľa kvality, keďže v nej predsa nehrajú tie najlepšie družstvá z najsilnejších líg. Tak v Konferenčnej lige tentoraz vo štvrťfinále máme ukrajinský Shakhtar, ktorý v poslednom čase predsa nie je na úrovni ako pred desaťročím či dvomi, keď vyhral v Európskej lige. Aj tak sú tu anglické, nemecké, talianske či španielsky kluby, tiež jeden holandský, grécky a francúzsky.
Vo štvrťfinále Konferenčnej ligy vystúpia tak Shakhtar Donetsk – AZ Alkmaar, Crystal Palace – Fiorentina, Rayo Vallecano – AEK Atény a Mainz 05 – RC Strasbourg.
Keď pozrieme na aktuálne tabuľky líg, v ktorých tieto kluby hrajú, okrem Shakhtara a AEK-a, ide o tímy z polovičky alebo aj dolnej časti rebríčka.
Ak potom takéto kluby hrajú vo štvrťfinále a naše, ktoré minulú sezónu uzavreli na najvyšších pozíciách v domácich majstrovstvách a nedostali sa ani do základnej fázy tretej podľa kvality súťaže UEFA, tak aká je naša liga? Je vôbec potrebné odpovedať na túto otázku?
Niektoré z týchto tímov budú mať česť v máji získať UEFA trofej. Bolo by zaujímavo, keby to bola Fiorentina, lebo taliansky celok je už ako inventár v záverečných kolách Konferenčnej ligy a zaujímavo je to, že už dvakrát hrala vo finále, v rokoch 2023 a 2024, zatiaľ čo vlani vypadla v semifinále.
UEFA Európska liga a Champions League
V Európskej lige si vo štvrťfinále sily zmerajú Braga – Real Betis, SC Freiburg – Celta Vigo, Porto – Nottingham Forest, ako aj Bologna – Aston Villa.
Počet zastúpených krajín v tejto fáze je ešte menší ako v Konferenčnej lige, len päť, a všetky sú z vyspelej západnej Európy.
V elitnej Champions League sa vo štvrťfinále stretnú PSG – Liverpool, Real Madrid – Bayern Mníchov, Barcelona – Atlético Madrid, ako aj Sporting CP – Arsenal.
Nevyšlo predsa nórskemu celku Bodø/Glimt, ktoré po prvom osemfinálovom stretnutí so Sportingom viedlo 3 : 0, ale v revanš stretnutí v Lisabone po predĺžení prehralo až 0 : 5.
V predchádzajúcom kole debakel zažili Angličania a eliminovaní sú až štyria predstavitelia tejto krajiny, a to príliš ťažko.
Barcelona prekonala Newcastle United úhrnným výsledkom 8 : 3, PSG deklasoval Chelsea úhrnným výsledkom 8 : 2, Manchester City proti madridskému Realu prehral až 1 : 5, kým Tottenham Hotspur proti madridskému Atléticu prehral 5 : 7.
V Lige majstrov je stále v konkurencii aj aktuálny majster Európy PSG, ktorý vo štvrťfinále nebude mať ľahkú úlohu, lebo Liverpool, aj keď v tejto sezóne v Premiér lige nie je na úrovni ako vlani, sezónu chce zachrániť ziskom aspoň jednej trofeje. Tá v PL je asi stratená, zostáva už len Liga majstrov, eventuálne FA pohár, ale sa vo štvrťfinále tej súťaže Reds stretnú s Manchestrom City.