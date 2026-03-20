Kolkárky kovačickej Slávie si vďaka vynikajúcim výsledkom v tejto sezóne Superligy Srbska vybojovali postup do európskej pohárovej súťaže NBC, v rámci ktorej hrajú popredné európske kluby.
Členky KK Slávia Kovačica si tento historický úspech vybojovali obsadením 3. miesta v silnej konkurencii Superligy Srbska. Tohtoročná európska súťaž NBC sa bude konať v októbri, a to v kolkárni Banje Junaković pri Apatine.
Úspech dosiahli aj členovia mužského tímu KK Slávia Okno z Kovačice, ktorí sa v aktuálnej sezóne nachádzajú v čele tabuľky Prvej ligy Srbska – skupina Vojvodina. V poslednom majstrovskom kole v nedeľu 22. marca kolkári Slávie odcestujú do Golubiniec na zápas s tamojším KK Jadran. Ak si zachovajú prvé miesto, kovačickí kolkári postúpia do Superligy Srbska, kde budú v spoločnosti najsilnejších klubov v krajine.
Kolkárky a kolkári z Kovačice budú mať príležitosť osláviť najnovšie úspechy na tradičnom Kolkárskom bále, ktorý sa usporiada na záver Robotníckych športových hier v sobotu 28. marca v priestore Glamour.