Dnes pre žiakov petrovského Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom usporiadali zaujímavú prednášku z oblasti používania umelej inteligencie. Prednášku a prezentáciu pomenovanú Umelá inteligencia (AI) – kde je naša nádej a aké hrozby skrýva? pripravil odborník zo Slovenska Marián Možucha.
Autor M. Možucha vyštudoval geoinformatiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracuje ako IT architekt, so zameraním predovšetkým na podnikové aplikácie (SAP a pod.). Okrem toho je AI expert v oblasti bezpečnosti, etiky a regulácií. Odborne sa venuje umelej inteligencii od roku 2012. Pôsobí ako školiteľ AI na Slovensku, v Česku, ale aj ďalších štátoch EÚ. Prednáša o umelej inteligencii na vysokých školách a odborných konferenciách, ale aj v cirkevných zboroch a na kresťanských podujatiach. Dlhodobo poskytuje poradenstvo v oblasti AI v duchovnej i sekulárnej oblasti, na rôznych projektoch.
Tento seminár o umelej inteligencii sa zameriaval na praktické a etické aspekty AI a na ich prepojenie s duchovnými následkami. Medzi podtémy patrila oblasť vplyv na myslenie detí a mládeže, spôsoby správneho prepojenia duchovných hodnôt so svetom moderných technológií, prevencia pred zneužitím (deepfakes, dezinformácie, kyberšikanovanie) a nástup povrchnosti.
Záver patril na otázky žiakov a autor sa vynasnažil zodpovedať na všetky z nich.