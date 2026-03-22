1459 – narodil sa v Rakúsku rímsko-nemecký cisár Maximilián I.
1599 – narodil sa flámsky barokový rytec a maliar Anthonis Van Dyck.
1622 – v oblasti rieky James vo Virgínii zabili Indiáni viac ako 350 európskych prisťahovalcov.
1630 – na území dnešných Spojených štátov uzákonili prvú legislatívu zakazujúcu hazardné hry.
1684 – narodil sa vlastivedný pracovník, stredoškolský pedagóg a rektor evanjelického gymnázia Matej Bel.
1794 – americký Kongres schválil zákon zakazujúci americkým lodiam dovážať otrokov z iných krajín.
1832 – zomrel nemecký spisovateľ Johann Wolfgang Goethe, jedno z najväčších mien svetovej literatúry.
1862 – narodil sa v Liptovskom Mikuláši politik, právnik a publicista Emil Stodola, prvý predseda Zväzu advokátov na Slovensku.
1882 – americký Kongres postavil polygamiu mimo zákona.
1895 – Auguste a Louis Lumiérovci premietali v Paríži svoj prvý film.
1920 – v Kežmarku bola založená Spišskonemecká strana a jej prvým predsedom bol Karl Bruckner. Strana vyjadrovala odmietavý postoj k ČSR.
1945 – vznikla Liga arabských štátov. Založili ju krajiny Egypt, Irak, Jordánsko, Libanon a Sýria.
2010 – americký Kongres schválil zákon o reforme zdravotnej starostlivosti, ktorý po prvý raz v histórii zaviedol bezplatnú zdravotnú starostlivosť v USA.