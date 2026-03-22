Múzeum súčasného umenia Vojvodiny si v tomto roku pripomína 60. výročie založenia a v rámci významného jubilea realizuje cyklus prezentácie svojej muzeálnej kolekcie. Súčasťou tohto programu je výstava Novosadský kultúrny plagát 70. a 80. rokov, ktorá bude otvorená 27. marca a potrvá do 26. apríla.
Výstava Novosadský kultúrny plagát 70. a 80. rokov predstaví viac ako sto plagátov zo zbierky MSUV a vychádza z monografie Vladimira Mitrovića Novosadský kultúrny plagát – Javy, autori, diela.
Na výstave budú predstavení nasledujúci autori plagátov: Mirko Stojnić (1928 – 2016), Laslo Kapitanj (1936 – 2015), Miodrag Miša Nedeljković (1927–2004), Jovan Joca Lukić (1942 – 1991), Boško Ševo (1948 – 2019), Mile Grozdanić (1942 – 2022), Slobodan Kuzmanov Kuza (1947 – 2016), Milan Milić Jagodinski, Ferenc Barat, Branislav Dobanovački, Branislav Bane Radošević, Vaso Krčmar, Dragan Višekruna, Radule Bošković, Nada Đurovićová Nedeljkovićová.
Kurátorom výstavy je Vladimir Mitrović.