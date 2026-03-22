Predposledný marcový víkend poznačili 21. halové majstrovstvá sveta v atletike, ktoré sa konali v poľskom Toruni.
Je to druhýkrát, čo táto krajina organizuje svetové podujatie po edícii v Sopote v roku 2014. Inak, Toruň už mal česť hostiť atletické majstrovstvá, keďže bol organizátorom halového šampionátu Európy v roku 2021.
Z našich reprezentantov najväčší úspech dosiahla Angelina Topićová ziskom striebornej medaily v skoku do výšky, čím v sobotu opäť potvrdila status jednej z najlepších atlétok sveta.
Preskočila pôsobivých 199 centimetrov a istými skokmi z pokusu na pokus držala krok s najlepšími na svete a uvedená prekonaná výška jej priniesla zaslúžené miesto na stupňoch víťazov. Týmto úspechom nadviazala na kontinuitu výborných výsledkov z najväčších svetových atletických podujatí.
Strieborná medaila z halových majstrovstiev sveta predstavuje ďalší veľký krok v jej kariére.
Zlatú medailu získala Ukrajinka Jaroslava Mahučichová, ktorá na prvý pokus preskočila 201 centimetrov, zatiaľ čo o striebornú medailu sa spolu s Angelinou Topićovou podelili aj Austrálčanka Nicola Olyslagersová a ďalšia Ukrajinka Yuliya Levchenková.
Pokiaľ ide o šprintérske disciplíny na 60 metrov Aleksa Kijanović a Strahinja Jovančević ukončili svoju účasť v kvalifikácii. Aleksa dosiahol čas 6,98 sekundy, zatiaľ čo Strahinja zabehol 6,74 sekundy, čo však nestačilo na postup do semifinále.
Z našich predstaviteľov ešte Aldin Ćatović zabehol na 1 500 metrov čas 3:48,51 a zostal bez postupu do finále, zatiaľ čo Bojan Novaković sa neprebojoval do semifinále na 60 metrov cez prekážky (7,87 sekundy).
Ivana Španovićová obsadila šieste miesto vo finále trojskoku. Medzi šesť najlepších na svete sa prebojovala skokom dlhým 14,35 metra, čím dosiahla druhý najlepší výsledok svojej kariéry v tejto disciplíne a pripísala si významné umiestnenie v konkurencii najsilnejších svetových trojskokaniek. V tejto istej disciplíne Milica Gardaševićová obsadila 13. miesto.
Kubánka Leyanis Pérez Hernández získala zlato výkonom 14,95 m, zatiaľ čo ďalšie medaily putovali svetovej rekordérke z Venezuely Yulimar Rojas (14,86 m) a Senegalčanke Saly Sarr (14,70 m).
Na 21. halovom atletickom šampionáte sveta 2026 účinkovalo asi 670 športovcov zo 118 krajín sveta.
Ďalšie majstrovstvá sveta v atletike v hale na programe budú v roku 2028, tiež v marci a hostiť ich bude indické mesto Bhubaneswar.