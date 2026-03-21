V Padine sa aj tento rok, už po štvrtý raz, uskutočnia veľkonočné trhy, a to v nedeľu 29. marca so začiatkom o 14.00 hodine. Podujatie pri príležitosti veľkonočných sviatkov organizuje Miestne spoločenstvo Padina.
Návštevníci sa môžu tešiť na pestrú ponuku vystavovateľov. Chýbať nebudú domáce koláče, sladkosti, ručne vyrábané produkty, kraslice ani veľkonočné ozdoby. Trhy tak ponúknu nielen možnosť zakúpiť si originálne výrobky, ale aj podporiť miestnych výrobcov ručných prác a remeselníkov.
Organizátori však myslia aj na najmenších – pre deti pripravujú sprievodný program, v ktorom nebudú chýbať veľkonočné zajačiky ani sladké prekvapenia. Cieľom podujatia je vytvoriť príjemnú sviatočnú atmosféru, podporiť spoločenské stretnutia a spríjemniť predveľkonočné obdobie.
Veľkonočné trhy sa uskutočnia na miestnom trhovisku a záujemcovia o predaj sa môžu prihlásiť do piatka 27. marca na telefónnom čísle: 062 112 0441.