Obecné združenie penzistov v Kovačici zvolalo výročné zasadnutie na utorok 24. marca so začiatkom o 10. hodine. Zasadnutie sa usporiada v reštaurácii Červené víno.
Okrem výročnej správy o činnosti a finančnej správy tohto obecného združenia v roku 2025, na zasadnutí bude prezentovaný aj plán činnosti na rok 2026 a zvolené bude vedenie organizácie na obdobie nasledujúcich štyroch rokov.
Zasadnutie bude viesť predseda Obecného združenia penzistov v Kovačici Ján Koreň a prítomní budú predstavitelia miestnych organizácií penzistov z územia obce, ako aj hostia z republikového a pokrajinského združenia penzistov.