1796 – narodil sa vo Vidinej statkár, prírodovedec, geológ, paleontológ, mineralóg, člen Uhorskej akadémie vied František Kubíni.
1804 – Napoleon Bonaparte vydal zbierku Code Civil. Išlo o novú ústavu, ktorá mu zaručovala rozsiahle právomoci.
1918 – zomrel srbský politik a právnik Gligorije-Giga Geršić, profesor Veľkej školy v Belehrade, člen Srbskej kráľovskej akadémie. Bol jedným zo zakladateľov Národnej radikálnej strany a trikrát ministrom spravodlivosti.
1829 – v zemetrasení v Španielsku zahynulo 6-tisíc ľudí.
1884 – vo Francúzsku boli legalizované syndikáty.
1913 – narodil sa Ivan Goran Kovačić, chorvátsky básnik a novinár, autor známej poémy Jama.
1935 – v bratislavskom rozhlase sa konala premiéra rozhlasovej opery Alexandra Moyzesa Svätopluk.
1960 – v juhoafrickom meste Sharpeville v štáte Transvaal polícia zabila 69 a zranila viac ako 180 černošských demonštrantov protestujúcich proti diskriminačným zákonom. Pri tej príležitosti bol 21. marec vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti apartheidu.
1990 – Namíbia (predtým Juhozápadná Afrika) získala po 75 rokoch nezávislosť od Juhoafrickej republiky.
2014 – ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákon, na základe ktorého sa polostrov Krym opäť stal súčasťou Ruska.