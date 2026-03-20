Takmer od začiatku druhého polroka v školách prebiehali školské súťaže z početných predmetov, z ktorých sa niektorí žiaci dostali aj na obecnú súťaž, a po obecnej postúpili aj do ďalšieho kola súťaže.
Žiaci majú za sebou z jednotlivých predmetov obecné, ale aj obvodné súťaže. Žiaci kovačickej a padinskej základnej školy sa zúčastnili obecných súťaží z matematiky, nemeckého jazyka, techniky a technológie, anglického jazyka, volejbalu, futbalu, šachu, fyziky, srbského jazyka, biológie, dejepisu, chémie, zemepisu a recitačnej prehliadky.
Žiaci obidvoch škôl na obecných súťažiach z uvedených predmetov dosiahli pozoruhodné úspechy. Uvedieme iba žiakov, ktorí obsadili prvé miesta.
Zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici na obecnej súťaži z matematiky v rámci tretieho ročníka prvé miesto obsadila Iris Barcová, zo šiestakov prvé miesto obsadil Luka Petrov, medzi siedmakmi najlepšia bola Olga Siantová a medzi ôsmakmi Vasil Barca. Na obecnej súťaži z techniky a technológie najlepší bol Erik Krišan, z fyziky prvé miesto obsadil žiak 6. ročníka Luka Petrov a žiačka 7. ročníka Olga Siantová, zatiaľ čo na obecnej súťaži z biológie prvé miesto v kategórii piatakov obsadil Andrej Čížik, z chémie v kategórii ôsmakov najlepšia bola Milica Petrovová. Keď ide o šach tak prvé miesta obsadili títo žiaci: Iskra Sandićová, Sofija Spasićová, Olga Siantová, Milica Petrovová, Natan Ređaj, Tomáš Urban Husárik, Viktor Ušiak, Mateo Vukmirica, Andrej Čížik, Luka Petrov, Erik Krišan a David Živković. Na obecnej recitačnej prehliadke prvé miesto v kategórii nižších ročníkov obsadila štvrtáčka Antónia Katarína Hriešiková Pausová a v kategórii vyšších ročníkov siedmak Karol Lukáč. Keď ide o športové obecné súťaže, kovačickí žiaci na obecnej futbalovej súťaži obsadili prvé miesto, zatiaľ čo na obecnej súťaži z volejbalu aj mužský celok aj ženské družstvo tejto školy zakotvili na prvom mieste.
Zo ZŠ maršala Tita v Padine na obecnej súťaži z chémie prvé miesto obsadil siedmak Dávid Dišpiter, na súťaži z fyziky šiestačka Leona Majdlenová bola prvá, zatiaľ čo v šachu v kategórii dievčat prvé miesto dosiahla šiestačka Monika Munćanová. Na súťaži z matematiky Jakub Petrovič obsadil 1. miesto v kategórii štvrtákov, Viktor Valenta získal 1. miesto v kategórii piatakov. Na obecnej súťaži z techniky a technológie v kategórii šiestakov Leona Majdlenová obsadila 1. miesto, kým v kategórii ôsmakov Ivan Holúbek získal 1. miesto. V prednese pekného písaného slova, čiže na Obecnej prehliadke recitátorov prváčka Jana Petrovičová v kategórii nižších ročníkov a piatačka Naďa Hromčíková v kategórii vyšších ročníkov získali prvé miesta.