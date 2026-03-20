Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) dnes zverejnila správu s radou naliehavých opatrení, ktoré vlády, firmy a domácnosti môžu prijať, aby zmiernili tlak na spotrebiteľov spôsobený narušením dodávok ropy v dôsledku vojny na Blízkom východe. Medzi odporúčaniami je aj práca z domu všade tam, kde je to možné.
Nová správa vyzdvihuje desať opatrení, ktoré sa dajú rýchlo zaviesť, predovšetkým v cestnej premávke, ktorá predstavuje približne 45 % globálnej spotreby ropy.
IEA odporúča aj zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na diaľniciach o najmenej 10 kilometrov za hodinu, väčšie využívanie verejnej dopravy, ako aj obmedzenie prístupu súkromných automobilov vo veľkých mestách podľa systému rotácie evidenčných čísel.