V priestoroch Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku v Nadlaku boli 19. marca slávnostne odovzdané Ceny Ondreja Štefanka na rok 2026. Toto významné ocenenie udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí osobnostiam, ktoré sa mimoriadne zaslúžili o život Slovákov žijúcich mimo vlasti.
Laureátmi na rok 2026 sa stali tri výrazné osobnosti krajanského sveta. Zo Slovenska bol ocenený Ľubomír Kmeť za dlhoročný prínos v oblasti genealogického výskumu, ktorý pomáha odkrývať korene dolnozemských Slovákov a uchovávať ich historickú pamäť. Z Maďarska si ocenenie prevzal Imrich Fuhl za významnú literárnu, publicistickú a redaktorskú činnosť, ktorá formuje kultúrny a mediálny priestor Slovákov v Maďarsku.
Z Rumunska bol ocenený Pavel Husárik za celoživotnú pedagogickú, historickú a literárnu prácu spätú s komunitou Slovákov v Rumunsku.
Slávnostné podujatie sa konalo za účasti viacerých významných hostí. Prítomná bola predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Dagmar Repčeková a podujatie svojou účasťou podporil aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši spolu s viacerými poslancami. Okrem jeho príhovoru sa prítomným prihovorili aj členka poroty a predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová-Račková a predseda Matice slovenskej v Srbsku Juraj Červenák.
Predseda parlamentu počas návštevy Nadlaku absolvoval aj ďalší program, v rámci ktorého sa stretol so zástupcami kultúrnych, vzdelávacích a náboženských inštitúcií.
Podujatie je zároveň súčasťou odbornej vedeckej konferencie, ktorá sa začala už včera a pokračuje aj dnes pod názvom Úloha žien v komunitách dolnozemských Slovákov na prelome tisícročí. Konferencie sa zúčastňujú poprední odborníci zo Slovenska, Rumunska, Srbska, Maďarska a Chorvátska.