Na Novosadskom veľtrhu, súbežne s Medzinárodných knižným veľtrhom a Výstavou umenia Art Expo, prebieha od včera aj Veľtrh vzdelávania Smerovníky a NS Games & Tech Week, ktoré potrvajú do zajtra.
Aj tento rok svoju ponuku prezentujú početné stredné školy, gymnáziá, ako aj fakulty a univerzity z našej krajiny, ako aj zo zahraničia. Žiaci tak majú možnosť na jednom mieste získať odpovede na kľúčové otázky – od zápisu po štipendiá a kariéru, zatiaľ čo prostredníctvom NS Games & Tech Week sa dozvedia aj to, ako hranie hier rozvíja kreativitu, logické myslenie a digitálne zručnosti.