Karate klub Kovačica spustil nábor nových členov a pozýva všetkých záujemcov, ktorí si chcú zdokonaliť športové zručnosti a aktívne tráviť voľný čas.
Tréner Dragan Vukelić zdôrazňuje, že klub je otvorený aj pre začiatočníkov, ktorí majú záujem o tento bojový šport.
Zápis prebieha každý utorok a piatok od 18.30 do 20. hodiny v telocvični Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici. Prvý mesiac je pre všetkých záujemcov zdarma.
Podrobnejšie informácie je možné získať na telefónnom čísle 062 877 16 59.