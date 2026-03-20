Kancelária pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA predĺžila licenciu na činnosť spoločnosti NIS do 17. apríla 2026.
„Predĺženie licencie o takmer mesiac je obzvlášť dôležité v čase, keď ceny ropy na burzách zo dňa na deň rastú. Rafinéria v Pančeve pokračuje v prevádzke a zásobovanie zostane spoľahlivé. Občania sa nemusia obávať, nie je potrebné robiť si zásoby, máme dostatok ropných derivátov,“ uviedla ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová.
Zdôraznila, že na trhu nedošlo k nedostatkom napriek tomu, že podnikanie NIS-u je už viac ako rok sťažené, ako aj napriek tomu, že do Srbska takmer 100 dní neprichádzala surová ropa.
„Situácia je teraz ešte komplikovanejšia v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Po celom svete, a najmä v Európe, sa prijíma celý rad opatrení na udržanie stabilného zásobovania ropou. Aj my sme znížili spotrebné dane o 20 percent a prijali rozhodnutie uvoľniť 40 000 ton eurodieselu zo zásob, no budeme realizovať aj ďalšie opatrenia, aby sa zásobovanie udržalo stabilné,“ uzavrela ministerka.