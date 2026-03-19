Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes zúčastnil na ceremoniáli pri príležitosti začiatku výstavby Inovačného centra Toyo Tire Serbia v Inđiji.
„Dnes kladieme základný kameň spoločnej vízie budúcnosti. Základ, na ktorom Srbsko a Japonsko budujú vzťah hodný dvoch národov s hlbokou úctou k tradícii a zároveň s odvahou kráčať spolu. Osobitne nás teší skutočnosť, že Inđija sa stáva centrom výskumu a vývoja spoločnosti Toyo Tire pre celú Európu,“ vyhlásil prezident Vučić.
Dodal, že Japonsko je pre Srbsko dôležitým investičným partnerom a príkladom vytrvalosti, precíznosti a vizionárstva.