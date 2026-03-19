V súvislosti s výskytom vysoko patogénnej aviárnej influenzy u hydiny v Čiernej Hore Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva Republiky Srbsko – Správa pre veterinárnu starostlivosť informuje verejnosť, že sa kontinuálne vykonávajú všetky predpísané opatrenia v súlade s národnou legislatívou, ako aj so štandardmi Svetovej organizácie pre zdravie zvierat a relevantnými predpismi Európskej únie.
„V tomto kontexte zdôrazňujeme, že bol posilnený epizootologický dohľad nad hydinou a voľne žijúcimi vtákmi a príslušné veterinárne služby sú v stave zvýšenej pohotovosti. Rovnako sa vykonáva kontrola pohybu zvierat a produktov živočíšneho pôvodu v súlade s posúdením rizika a pravidelne sa sleduje situácia v krajinách regiónu, pričom prebieha výmena informácií s príslušnými inštitúciami,“ uvádzajú v oznámení.
Ministerstvo osobitne zdôrazňuje, že na území našej krajiny v súčasnosti nie sú potvrdené prípady vysoko patogénnej aviárnej influenzy u domácej hydiny.