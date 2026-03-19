Ceny ropy vo štvrtok ráno výrazne vzrástli a prekročili hranicu 110 dolárov za barel po správach o útokoch na energetickú infraštruktúru v Iráne a Katare. Referenčná ropa Brent sa v ázijskom obchodovaní dostala nad 114 dolárov, čo predstavuje viac ako päťpercentný nárast.
Napätie vyvolali útoky na plynové pole South Pars v Iráne a priemyselnú zónu Ras Laffan v Katare, ktoré patrí medzi najdôležitejšie centrá pre skvapalnený zemný plyn. Hoci sa požiare podarilo dostať pod kontrolu a nedošlo k obetiam, situácia vyvolala obavy o globálnu energetickú bezpečnosť.
Analytici upozorňujú, že konflikt môže ďalej zvyšovať ceny energií, najmä pre narušenie dopravy cez Hormuzský prieliv, ktorým prechádza významná časť svetovej ropy. Očakáva sa preto, že trhy zostanú v najbližšom období nestabilné.