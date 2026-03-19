Vláda Srbska prijala program vodného hospodárstva na rok 2026, na ktorý je z rozpočtu vyčlenených celkovo 8,54 miliardy dinárov. Najväčšia časť prostriedkov, viac ako 7 miliárd dinárov, je určená na úpravu vodných tokov a ochranu pred povodňami.
Program zahŕňa aj významné infraštruktúrne projekty, medzi nimi výstavbu priehrady s nádržou Arilje – Svračkovo, na ktorú je tento rok vyčlenených približne 701 miliónov dinárov. Projekt má zabezpečiť stabilné zásobovanie pitnou vodou pre viaceré mestá a zároveň prispieť k výrobe elektrickej energie.
Financie sú určené aj na pokračovanie výstavby priehrady Selova, ako aj na rekonštrukciu vodárenských zariadení, čistiarní odpadových vôd a zavlažovacích systémov. Súčasťou programu sú tiež opatrenia na ochranu pred eróziou, zlepšenie kvality vody a efektívnejšie hospodárenie s vodnými zdrojmi.