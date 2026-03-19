Ďalšie marcové číslo týždenníka je na ceste k čitateľom. Na titulnej strane sú mladí recitátori z Obecnej recitačnej prehliadky Básnik môjho rodu v Báčskom Petrovci. Prílohou tohto čísla sú Obzory.
V úvodnej rubrike novín Týždeň sa píše o aktivitách prezidenta našej krajiny, o návšteve ministra školstva Dejana Vuka Stankovića v Starej Pazove, kde prebieha rekonštrukcia a dostavba ZŠ Boška Palkovljevića-Pinkiho. Sú tu aj riporty zo zasadnutí zhromaždení obcí Báčsky Petrovec a Stará Pazova a píše sa aj o Medzinárodnom knižnom veľtrhu v Novom Sade.
V rubrike Naše dediny sa medziiným píše, že Matica slovenská zabezpečila pomôcky pre predškolákov, o úspešnej akcii rovnania poľných ciest v Báčskom Petrovci, Hložanoch, v Pivnici a Selenči, o výročných a volebných zhromaždeniach penzistov z Kysáča. Akciu zbierania smetí na kanáli DTD v Petrovci spoločnými silami zvládli Zelení a rybári a v Starej Pazove výročné zhromaždenie mali včelári. Ku Dňu žien program pripravili aj bieloblatskí žiaci a čajový večierok usporiadal Ženský spolok z Kovačice.
Na stranách rubriky Kultúra si čitatelia nájdu aj čítanie o obecných recitačných súťaženiach v Petrovci, Starej Pazove a v Kovačici, súvahu minuloročnej práce MOMS Kysáč, o oceneniach Obecnej súťaže venovanej Mihajlovi Pupinovi, ktoré získali aj mladí tvorcovia z Kovačice a o nadchádzajúcom festivale DIDA, ktorý vstupuje do 31. ročníka. KOS Jednota Hložany mal výročné zhromaždenie a v SKC Pavla Jozefa Šafárika zvolili nové vedenie.
V prílohe Obzory sú medziiným aj príspevky o 100. výročí narodenia maliara Jána Strakúšeka z Kovačice, výber z básnickej tvorby Víťazoslava Hronca a v seriáli Slovenské hudobné alternatívy je predstavený hudobník Martin Burlas.
V športovej rubrike je prevažne zastúpený futbal a je tu aj reportáž o trénerovi Karate klubu Kovačica ocenenom za 50 rokov pôsobenia.
Na predposlednej strane je riport o koncerte v Petrovci, na ktorom vzdali hold spevákom ľudových piesní.
Na záverečnej obálke sú víťazi Festivalu slovenských ľudových piesní Rozospievané klenoty v Kovačici.