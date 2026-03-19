1474 – v Benátkach vydali najstarší patentový zákon v Európe.
1589 – zomrel v Uherskom Brode (Česko) slovenský renesančný dramatik, náboženský spisovateľ a evanjelický kňaz Pavel Kyrmezer, ktorého divadelná hra Komedie česká o bohatci a Lazarovi sa zaraďuje medzi prvé dramatické diela napísané Slovákom.
1813 – narodil sa škótsky misionár, cestovateľ, geograf David Livingstone, objaviteľ prameňov Konga a Viktóriiných vodopádov.
1817 – narodil sa v Beckove evanjelický kňaz, organizátor slovenského národného hnutia, vydavateľ Slovenských pohľadov, spoluzakladateľ Tatrína, historik, publicista, básnik a spisovateľ Jozef Miloslav Hurban, jeden z tzv. otcov modernej slovenčiny.
1861 – v Budapešti vyšlo prvé číslo politických novín Slovákov Pešťbudínske vedomosti. Zodpovedným redaktorom a vydavateľom sa stal Ján Francisci. V roku 1870 ich presťahovali do Martina a premenovali na Národnie noviny.
1936 – narodila sa herečka švajčiarsko-nemeckého pôvodu Ursula Andressová.
1955 – narodil sa v Nemecku americký filmový herec Bruce Willis, známy z mnohých akčných filmov, napríklad Smrtonosná pasca, Piaty element, Pulp Fiction, Sin City.
1964 – bol otvorený tunel (The Great St Bernard Tunnel) cez Alpy, ktorý spojil Švajčiarsko a Taliansko.
1966 – narodila sa Anja Rupelová, slovinská speváčka a členka skupiny Videosex, neskoršie novinárka a rozhlasová moderátorka.
1982 – argentínsky obchodník so zberom kovov vstúpil na ostrov Južná Georgia a vyvesil na ňom argentínsku vlajku, situácia eskalovala a vyústila do britsko-argentínskej vojny o Falklandy.
1994 – Tunisko dostalo svoje prvé viacstranné zhromaždenie.
2017 – zomrel americký miliardár a filantrop David Rockefeller.