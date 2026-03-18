Od 27. marca do 5. apríla sa v Pivnici uskutoční 31. ročník festivalu Divadelné inscenácie dolnozemských autorov – DIDA. Počas desiatich dní prinesie celkovo 14 divadelných predstavení a 5 sprievodných podujatí, pričom okrem slovenských vojvodinských divadelných súborov vystúpia aj súbory z Chorvátska, Maďarska a zo Slovenska.
Tohtoročné motto Svetlá v súmraku odkazuje na dielo Janka Čemana z roku 1954. Festival sa začne pietnou spomienkou na Janka Čemana, Jána Kmeťku-Kmeza, Elenku Hložanovú a Jozefa Chrčeka. Vo večerných hodinách program bude pokračovať otvorením výstav, po ktorom vystúpi Medzibrodské kočovné divadlo s inscenáciou Čipkár.
Program ponúkne pestrú škálu predstavení – od detských inscenácií až po autorské projekty a víťazné tituly z iných festivalov. Na javisku sa predstavia aj zahraničné súbory z Medzibrodu, Radoša, Iloku, Šale a Budapešti.
Sprievodný program bude zahŕňať výstavy, literárne prezentácie a hudobné vystúpenia. Medzi nimi nechýba prezentácia knihy Jazyk ako priestor výskumu, podujatie Vítanie jari s knihou či predstavenie publikácie Nová slovenská vojvodinská dráma III. spolu s vyhodnotením literárnej súťaže Píšeš? Píšem!. Niektoré podujatia doplnia vystúpenia Komorného zboru Nádeje, mužskej speváckej skupiny SKUS Pivnica a gitarovej skupiny Akord a budú vysielané aj naživo na sociálnych sieťach.
Po každom predstavení sa uskutočnia aj rozhovory s odborníkom, režisérom Ľuboslavom Majerom, ktoré ponúknu reflexiu inscenácií a bližší pohľad na divadelnú tvorbu.
Festival vyvrcholí 5. apríla jeho vyhodnotením a derniérou inscenácie Ľud-milá.