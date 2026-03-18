Premiér Srbska Đuro Macut dnes navštívil spoločnosť Hemofarm vo Vršci, kde sa stretol s vedením firmy na čele s generálnym riaditeľom Ronaldom Seeligerom.
Stretnutia o podnikaní a ďalších plánoch spoločnosti sa zúčastnili aj ministerka vnútornej a zahraničnej obchodnej politiky Jagoda Lazarevićová, ministerka pre ochranu životného prostredia Sara Pavkovová a predstavitelia Ministerstva hospodárstva.
Po stretnutí Macut spolu s predstaviteľmi vlády navštívia výrobný závod injekčných produktov a sklad s vysokými regálmi.