Komerčná zmluva o projektovaní a realizácii prác na výstavbe rýchlostnej komunikácie hraničný priechod Bački Breg – Sombor – Kula – Vrbas – Srbobran bola dnes podpísaná s azerbajdžanskou spoločnosťou Azvirt za prítomnosti prezidenta Aleksandra Vučića.
Zmluvu podpísali ministerka stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Aleksandra Sofronijevićová, riaditeľ spoločnosti Koridori Srbije Aleksandar Antić a riaditeľ spoločnosti Azvirt Srbsko Ahmet Murat Turkoglu.
Po podpise zmluvy prezident Aleksandar Vučić vyhlásil, že prvý úsek dlhý 23 kilometrov bude dokončený do dvoch rokov. Vyzdvihol, že Republika Srbsko zabezpečila financovanie všetkých projektov pre prvý úsek, ako aj to, že medzitým bude zabezpečené financovanie aj pre všetky ostatné úseky.
Celá dĺžka rýchlostnej komunikácie, ako bolo predtým oznámené, známa aj ako Úsmev Vojvodiny, bude približne 186 kilometrov a bude projektovaná na rýchlosť 100 kilometrov za hodinu.
Z B. Bregu do Vrbasu sa dorazí približne za 50 minút, a z Vrbasu do Srbskej Crnje za hodinu a desať minút.
Na úseku plánovanej rýchlostnej komunikácie od Somboru po Kikindu je naplánovaná výstavba 46 mostov, 34 nadjazdov, 5 podjazdov a 35 prechodov. Na trase rýchlostnej komunikácie je plánovaná výstavba 12 križovatiek s napojením: Sombor, Kljajićevo, Sivac, Crvenka, Kula, Vrbas Západ, Vrbas Sever, Vrbas Východ, Vrbas E75, Srbobran Sever, Turija a Kikinda Východ.