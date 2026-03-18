V Spolku petrovských žien sa intenzívne pripravujú na veľkonočné sviatky. V tomto období členky spolku využívajú svoje pondelkové stretnutia na výrobu kuriatok z hodvábu, ktoré potom darujú účastníkom svojich aktivít. Ako sme sa dozvedeli, k veľkonočným prípravám v spolku bude patriť aj varenie huspeniny.
Včera, v utorok 17. marca, privítali v spolkových miestnostiach až tri triedy tretiakov so svojimi triednymi učiteľmi. Tak ako po minulé roky, aj tentoraz sa im spolkárky snažili priblížiť naše tradičné veľkonočné zvyky a s nimi súvisiace úkony.
Pre žiakov pripravili tri dielne. V jednotlivých skupinách agilné spolkárky deťom ukázali, ako vyrobiť kraslice z papiera a tkaniny. Tak potom na kartónovej osnove vznikali vlnou namotané vajcovité tvary. Pri ďalšom stole zase bolo záujemcov o výrobu žltých kuriatok z hodvábnych nití. A pri treťom stole bola gastronomická cukrárska dielňa. Tam deti z už prichystaného cesta na lopároch vaľkali a pomocou plechových formičiek vykrajovali medovníčky. Tie pod dozorom aj upiekli v spolkovej kuchyni a nakoniec si na nich všetci spoločne aj pochutnali.
Takýmto spôsobom spolkárky nielen prenášajú zručnosti z generácie na generáciu, ale aj najmladším približujú naše tradície. Ako nezisková organizácia sa snažia uchovávať ľudové zvyky materiálnej a duchovnej kultúry a zvyčajne každý rok k Veľkej noci usporiadajú aj menšiu tematickú výstavu, ktorou vyzdobia výkladovú časť pri vchode do ich miestností.