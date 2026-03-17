V utorok vrcholí prvé kolo kvalifikácie na šampionát Európy basketbalistiek 2027, ktorý sa konať bude v Belgicku, Litve, Švédsku a vo Fínsku.
To, čo je pre nás najdôležitejšie, je skutočnosť, že Srbsko svoje zápasy dohralo a v prvom kvalifikačnom kole dosiahlo maximálny výkon. Totiž v skupine s Portugalskom a Islandom dosiahlo štyri presvedčivé triumfy a postúpilo do finálového kola kvalifikácie.
V tom sa ocitnú dve najlepšie selekcie z každej zo siedmich skupín prvej fázy, tiež tri najlepšie celky z tretieho miesta, ako aj sedem reprezentácií, ktoré v prvom kole nehrali a preskočili ho na základe vydania na predchádzajúcom šampionáte Európy, na ktorom obsadili najvyššie priečky. Zároveň týchto sedem tímov hrá na kvalifikačných turnajoch a bojuje o účasť na tohtoročných Majstrovstvách sveta v Nemecku. S ohľadom na to, že Srbsko na dámskom EuroBaskete 2025 obsadilo skromnú 13. pozíciu, nezískalo vôbec šancu bojovať o Mundobasket 2026.
To je už iná téma, spomenieme si na vydania našej reprezentácie počas minulého leta a veľmi slabé vydania v základnej skupine Majstrovstiev Európy a tri prehry, na ktoré si niekdajší šampión Starého kontinentu a bronzová selekcia z Olympijských hier pred desaťročím v Riu ťažko zvyká.
Nastala nová realita a náš dámsky basketbal začal upádať s odchodom generácie Sonje Vasićovej a Jeleny Brooksovej. Už spomenuté rovnaké výkony, ktoré dosiahla práve ich generácia, nikdy neboli zopakované.
Vasićová sa s reprezentáciou rozlúčila po Olympijských hrách 2020 (resp. 2021), kde naša selekcia hrala v semifinále a nakoniec bola štvrtá a odvtedy Srbsko hralo len vo štvrťfinále Majstrovstiev sveta 2022, bolo piate na kontinentálnom podujatí v roku 2023, a potom prišlo aj najhoršie vydanie za posledných asi pätnásť rokov a spomenuté 13. miesto na minuloročnom turnaji.
Každopádne je veľmi významné to, že v aktuálnej kvalifikácii Srbsko dosiahlo štyri triumfy v základnej skupine, ale Portugalsko a Island nemôžu byť ukazovateľmi našej kvality.
Potrebné sú súboje s tými najlepšími celkami a iba potom bude vidno, či sa situácia stabilizuje, alebo či sa pred naším ženským basketbalom črtá dlhoročná kríza.
Srbsko svoj posledný zápas v tomto cykle zohralo v sobotu za chotárom a porazilo Portugalsko výsledkom 71 : 58. Island a Portugalsko sa v utorok stretnú v Reykjavíku a vo vzájomnom stretnutí rozhodnú o tom, ktorá selekcia bude druhá v našej skupine.
Druhé kolo kvalifikácie na budúcoročné európske podujatie odštartuje v novembri tohto roku a vyvrcholí vo februári budúceho. Formuje sa šesť nových skupín a z každej potom na záverečný turnaj postúpia dve najlepšie reprezentácie, teda úhrnne 12. Pridajú sa im štyria hostitelia a tak znovu budeme mať 16 tímov na šampionáte. Ten sa hrať bude od 16. do 27. júna 2027 a titul obhajuje Belgicko, ktoré vlani vo finále porazilo Španielsko.
Belgičanky si tak z minuloročného turnaja vybojovali postup na spomenuté Majstrovstvá sveta v Nemecku, kým ostatných šesť celkov z pozícií dva až sedem hrajú na kvalifikačných turnajoch (okrem Nemecka, ktoré bolo piate, ale ako hostiteľ Mundobasketu má aj tak účasť garantovanú). Sú to finalista Španielsko, ako aj Taliansko, Francúzsko, Česko a Turecko.
Na sám záver treba spomenúť aj to, že budúcoročný šampionát Európy bude aj kvalifikačným turnajom pre Olympijské hry 2028 v Los Angeles. Presnejšie, z tohto podujatia sa na Hry nikto nekvalifikuje priamo, ale prvých šesť tímov z neho získa právo účasti na celosvetových kvalifikačných turnajoch.