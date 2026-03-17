Na 25. ročníku medzinárodného džudo turnaja Nenad Cvetković-Cvele, ktorý sa konal 14. marca v Niši, sa predstavilo 348 džudistov zo Severného Macedónska, Bulharska a Srbska.
Silná konkurencia preverila pripravenosť všetkých účastníkov a priniesla množstvo kvalitných zápasov.
Džudo klub Jedinstvo z Kačareva reprezentovalo šesť účastníkov, medzi ktorými nechýbali Kovačičania Una Cicková a Ivan Glózik. Práve tí sa výrazne zapísali do výsledkovej listiny.
Najväčší úspech dosiahol Ivan Glózik, ktorý si vybojoval zlatú medailu. Úspešne si počínala aj Una Cicková, ktorá obsadila tretie miesto.