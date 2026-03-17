Počas víkendu sa v hale Športového strediska v Odžakoch konali štátne majstrovstvá v stolnom tenise pre juniorov, juniorky, mladších kadetov a kadetky.
Súťažiaci si zmerali sily v dvojhre, štvorhre a zmiešanej štvorhre.
Medzi účastníkmi nechýbali ani stolnotenisoví hráči klubu Slávia 96 Kovačica.
Najväčší úspech zaznamenala Maja Vaňová, ktorá si v kategórii junioriek vybojovala titul národnej šampiónky v dvojhre. Výrazne sa presadila aj v párových disciplínach. V štvorhre junioriek sa spolu s Teodorou Gojkovou z Vršca zaradila medzi najlepšie dvojice v krajine. Úspešná bola aj v zmiešanej štvorhre, kde v juniorskej kategórii nastúpila po boku Uroša Ninkovića zo Zemunu.
Organizátorom majstrovstiev bol Stolnotenisový klub Odžaci.