Aj tohto roku v rámci mimoriadnej dotácie a za finančnej podpory z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Matica slovenská v Srbsku zadovážila knihy a didaktický materiál pre predškolské ustanovizne vo Vojvodine, v ktorých sa vyučovanie uskutočňuje po slovensky. Tieto zakúpené pomôcky sú v hodnote cca 14 000 eur a pripravili ich pre 15 našich prostredí.
Slávnostné odovzdávanie didaktických materiálov a kníh materským školám, na ktorých sa výučba koná v slovenskom jazyku, Matica slovenská v Srbsku zorganizovala v pondelok 16. marca v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci.
Prítomných riaditeľov a predstaviteľov materských škôl a škôl, v rámci ktorých sú aj predškolské triedy, v mene MSS privítal predseda Juraj Červenák. Pri tejto príležitosti na matičnej pôde privítali aj tretieho tajomníka Veľvyslanectva slovenskej republiky v Belehrade Dávida Altdorffera, ktorý sa spolu s matičným predsedom prítomným aj prihovoril.
Už viackrát bolo prízvukované, že viacročná a dlhodobá realizácia takéhoto projektu je jednou z najvýznamnejších podmienok, aby sme v snahe zotrvať na týchto priestoroch zabezpečili tým najmladším podmienky zachovať a vštepovať lásku k slovenčine, k slovenskej kultúre a tradíciám.
Zadovážené pomôcky sú zamerané na rozvíjanie jemnej motoriky rúk, manuálnych zručností detí, rozoznávanie tvarov a farieb, sluchové a zrakové vnímanie, počítanie a rozširovanie slovnej zásoby. Knihy, ako aj učebné pomôcky a didaktický materiál zabezpečili pre predškolské ustanovizne, v ktorých výučba prebieha v slovenskej vyučovacej reči. Keď ide o predškolské ustanovizne, v ktorých výučba prebieha v slovenskej reči, je ich pätnásť. Ako sme sa dozvedeli, MSS nákup didaktických materiálov realizovalo prevažne v Srbsku a sčasti aj na Slovensku. S prepravou im vždy vychádza v ústrety aj Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade.
Na záver nasledovalo podpisovanie zmlúv o prevzatí didaktického materiálu. Pripravené balíky prevzali pre triedy predškolákov v Báčskom Petrovci, Kovačici, Padine, Starej Pazove, Hložanoch, Kulpíne, Kysáči, Pivnici, Selenči, Laliti, Aradáči, Lugu, Silbaši, Bielom Blate a Jánošíku.
Takto zadovážený didaktický materiál, ako nám to potvrdili prítomné vychovávateľky z rôznych prostredí, bude slúžiť nielen terajším, ale aj nadchádzajúcim generáciám slovenských žiakov.
Táto matičná pomoc tunajším škôlkam nebola po prvýkrát. Už v decembri 2024 sme svedčili podobnej pomoci, keď MSS vypracovala projekt, za ktorý získala grant zo Slovenska, z ktorého si naplánovali aj nákup rozprávkových kníh pre predškolské ustanovizne a učebných pomôcok.
Pri tejto príležitosti v pondelok predseda MSS Juraj Červenák predsedníčke MOMS Pivnica Tatiane Naďovej odovzdal i notebook s farebnou tlačiarňou, ktoré Matica tiež cestou grantu z rozpočtu Slovenskej republiky zabezpečila pre potreby MOMS Pivnica.