Včera podvečer sa v Kulpíne konala premiéra kníh DrSc. Jána Babiaka Keď múza kopne…, I. II.
V miestnostiach v rámci Muzeálneho komplexu, kde sa stretávajú členky ženského spolku, bolo rušno.
Prítomných privítala predsedníčka SKŽ Nataša Zimanová a o svojich knihách hovoril autor Ján Babiak, ktorý tentoraz predstavil zbierky básní. Obsah básní sa vzťahuje na jeho osobné pocity z rôznych životných situácií od mladých čias až dodnes a predovšetkým ide o básne venované jeho najbližším: manželke, dcéram a ďalším príbuzným pri príležitosti dôležitých životných udalostí.
Niektoré básne prečítala predsedníčka Nataša Zimanová a ďalšie aj sám autor.