1713 – v Liptovskom Mikuláši sa vynesením rozsudku (trest smrti) skončil súdny proces s Jurajom Jánošíkom.
1756 – v New Yorku sa po prvý raz oslavoval deň sv. Patrika.
1861 – oficiálne bolo vyhlásené utvorenie Talianskeho kráľovstva, na ktorého čelo sa postavil sardínsky kráľ Viktor Emanuel II., čím sa zavŕšilo zjednocovanie talianskych štátov a dočasným hlavným mestom sa stala Florencia.
1919 – narodil sa americký džezový skladateľ, spevák a klavirista Nat King Cole.
1948 – narodil sa americký spisovateľ William Gibson, jeden z priekopníkov cyberpunkovej literatúry.
1951 – narodil sa americký herec Kurt Russell.
1959 – tibetský dalajláma ušiel z okupovaného Tibetu do Indie, kde požiadal o azyl.
1963 – výbuch sopky v severnej časti ostrova Bali (Indonézia) si vyžiadal 1 900 obetí a asi 2 800 ľudí bolo zranených.
1967 – narodil sa Billy Corgan, americký hudobník a frontman skupiny The Smashing Pumpkins.
1991 – v referende väčšina sovietskych voličov dala najavo, že chce zachovať Sovietsky zväz.
2004 – pri organizovanej pohrome na Kosove a Metóchii proti Srbom zahynulo 27 ľudí vrátane Albáncov zabitých vojakmi KFOR a 16 Srbov. Viac ako 4 000 Srbov bolo vyhnaných, 935 srbských domov a 35 pravoslávnych kostolov a kláštorov bolo zničených a vypálených.
2023 – Medzinárodný trestný súd so sídlom v Haagu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý ho obvinil zo zodpovednosti za vojnové zločiny na Ukrajine.