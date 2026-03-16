Včera v Nadlaku doznela dvojdňová medzinárodná výstava pod názvom Kraslice a jarná výzdoba.
Výstavy sa zúčastnili predstavitelia MOMS v Kovačici, a to predsedníčka Anička Chalupová a členovia Pavel Vereský, Katarína Cicková, ako aj Janko a Nataša Ďuricovci.
Výstava trvala dva dni – 14. a 15. marca – a jej organizátormi boli Miestna organizácia Demokratického zväzu Slovákov v Rumunsku, Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku.
Medzinárodná výstava kraslíc a jarnej výzdoby sa už stala tradičným podujatím. Početní návštevníci mali aj tento rok v predveľkonočnom období možnosť obdivovať symboly Veľkej noci v rôznych podobách – na ozdobných predmetoch, textíliách či sladkostiach. Svoje práce predstavili umelci, resp. výrobcovia ručných prác zo slovenských prostredí v Rumunsku, Maďarsku a Srbsku.